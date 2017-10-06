Арештоване майно Клименка суд передав Нацагентству з розшуку активів – Матіос

Арештоване майно колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка за рішенням Печерського райсуду Києва передане Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, те арештоване майно, яке знаходиться в Україні – це 154 об’єкти нерухомого майна, 22 елітних транспортних засоби, тисяча залізничних напіввагонів. Загальна вартість цього майна – 900 мільйонів гривень, а вартість корпоративних прав юридичних осіб – понад 400 мільйонів.

«Ми арештували і фактично заблокували тут, в Україні, 5 мільйонів доларів США», – заявив Матіос, додавши, що арешт також накладено на грошові кошти компанії-нерезидента України, кінцевим власником якої є Клименко.

Майно арештоване у кримінальному провадженні з розслідування діяльності злочинної організації колишнього президента Віктора Януковича та Олександра Клименка, додав Матіос.

14 липня Анатолій Матіос заявив, що силовики провели 151 обшук у компаніях, що належать екс-міністру доходів і зборів Клименку в Києві та Одесі. За підсумками слідчих дій головний військовий прокурор анонсував затримання деяких осіб. У липні прокурор казав, що партнери Клименка пішли на співпрацю зі слідством. Водночас колишній міністр доходів і зборів України тодішні обшуки у нього заперечував. Сам він нині переховується поза межами України.