Під Москвою відбулася чергова евакуація через дзвінки про замінування

У столичній області Росії 6 жовтня після анонімних дзвінків про закладені бомби були евакуйовані понад 40 шкіл. З будівель виведені близько шести тисяч людей. Співробітники правоохоронних органів також евакуювали будинок уряду Московської області в Красногорську.

Пеерд тим у Москві екстрені служби за півтори години отримали понад 50 анонімних повідомлень про закладені вибухові пристрої, в тому числі в школах, дитячих садках і адміністративних будівлях. Були евакуйовані Московська обласна дума і будівля Аналітичного центру при уряді.

Анонімні повідомлення про загрози вибухів надходять до правоохоронних органів Росії з 10 вересня. За цей час були евакуйовані сотні тисяч людей в 50 регіонах країни. Жодне з повідомлень про мінування поки не підтвердилося. За попередніми даними, економічний збиток від дій «телефонних терористів» оцінюється більш як у 300 мільйонів рублів.

5 жовтня директор Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков заявив, що дзвінки про мінування в російських містах робили чотири росіянина, які перебувають за кордоном. За словами глави ФСБ, у них є поплічники і в самій Росії.