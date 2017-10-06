Омбудсмен Лутковська відвідала в СІЗО росіянина Агєєва

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська відвідала російського військового Віктора Агєєва в слідчому ізоляторі в Старобільську Луганської області. Про йдеться в повідомленні прес-служби омбудсмена.

Згідно з повідомленням, відвідини відбулися після отримання інформації від утримуваних в СІЗО осіб про порушення їхніх прав і неналежну медичну допомогу.

Повідомляється, що Лутковська провела бесіду з Агєєвим, однак скільки і про що розмовляли в офісі омбудсмена не повідомили.

Раніше Валерія Лутковська пропонувала російській колезі Тетяні Москальковій здійснити спільний візит у пенітенціарні установи України для моніторингу дотримання прав громадян Росії, які перебувають в них. Зокрема, відвідати Віктора Агєєва. Також вона висловлювалась за те, щоб організувати спільний візит для особистої зустрічі з Олегом Сенцовим, Олександром Кольченком, Романом Сущенком, Миколою Карпюком, Станіславом Клихом, Павлом Грибом й іншими громадянами України, ув’язненими в Росії.

Російський єфрейтор Віктор Агєєв був узятий в полон українськими військовими в Луганській області 24 червня. Він підтвердив, що був відправлений в Донбас незабаром після підписання контракту про службу в російській армії, а як тільки він перетнув український кордон, то майже відразу підписав контракт із угрупованням «ЛНР». У міністерстві оборони Росії стверджують, що Агєєв не є контрактником, а лише пройшов строкову службу і був демобілізований в травні 2016 року. Влада України звинувачує Агєєва в тероризмі.