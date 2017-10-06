Антикорупціонери України і Польщі простежать за витратою 100 мільйонів євро на потреби кордону

Представники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Центрального антикорупційного бюро Польщі (CВA) підписали 6 жовтня угоду про транскордонну співпрацю, згідно з якою запобігатимуть фактам корупції. Зокрема, українські та польські антикорупціонери обмінюватимуться інформацією про те, як використовуються 100 мільйонів євро кредиту, наданого польським урядом, для розвитку інфраструктури у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні.

«Наші спільні заходи скеровані на захист економічних інтересів як України, так і Польщі. Ми очікуємо, що наданий Україні кредит поліпшить інфраструктуру по обидва боки кордону», – заявив голова кабінету директора Центрального антикорупційного бюро Польщі Івона Чернєц.

Українські та польські фахівці моніторитимуть інформацію про закупівлі, що оголошуватиме українська сторона, дії польських фірм, які здійснюватимуть ремонтні роботи. Українці працюватимуть у проекті як субпідрядники.

«Львівське територіальне управління НАБУ у межах своєї компетенції відстежуватиме та надаватиме польським колегам інформацію щодо даного проекту», – заявив директор Львівського територіального управління НАБУ Тарас Лопушанський.

У 2015 році була підписана міжурядова угода між Україною та Польщею про надання Україні кредиту у 100 мільйонів євро на ремонт доріг, прилеглих до кордону, покращення умов перетину кордону на трьох пунктах пропуску Львівщини. Кредит розрахований на 25 років під 0,15%. Від моменту підписання міжурядової угоди два роки тому тривало погодження проекту у парламентах обох країн. Від сьогодні розпочинатимуть втілення проекту у прикордонній зоні України.