Франція і Німеччина вітають ухвалення закону про продовження особливого статусу на Донбасі

Франція і Німеччина як учасники «нормандського формату» вітають ухвалення Верховною Радою України законопроекту, який продовжує дію закону про особливості місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей. Про це йдеться у повідомленнях посольств цих країн.

«Німеччина вітає сьогоднішнє рішення Ради щодо продовження положень про особливий статус Донбасу. Ми підтверджуємо наше зобов’язання щодо мирного вирішення конфлікту у рамках мирного процесу», – йдеться у повідомленні посольства Німеччини в Україні.

Крім того, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон особисто привітала ухвалення Радою закону, що подовжує дію особливого порядку місцевого самоврядування на сході України.

«Франція вітає сьогоднішнє ухвалення українським парламентом закону, яким подовжено особливий статусу Донбасу, передбачений законом від 16 вересня 2014 року. Ухвалення цього закону підтверджує відданість України мирному врегулюванню конфлікту в рамках Мінських домовленостей…Франція і Німеччина продовжують свої посередницькі зусилля в рамках «нормандського формату» з метою сталого вирішення конфлікту», – повідомили також у посольстві Франції в Україні.

Раніше сьогодні і спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер назвав «важкими кроками» України для досягнення миру на Донбасі ухвалення закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей.

Верховна Рада ухвалила 6 жовтня закон №7164, згідно з яким, замість дотеперішнього трирічного терміну чинності особливостей місцевого самоврядування на окупованій частині Донбасу, який завершується 18 жовтня, ці особливості мають бути запроваджені на рік після набрання нинішнім законом чинності. Закон уточнює, що це набрання чинності може настати тільки після виконання низки умов, серед яких виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців із території України. Саме ці особливості самоврядування нині окупованих регіонів у Росії, а також на Заході називають «особливим статусом».