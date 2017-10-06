Суд залишив під вартою директора табору «Вікторія», де під час пожежі загинули діти

Апеляційний суд Одеської області залишив під вартою директора дитячого спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія» Петроса Саркісяна у справі про пожежу, через яку 15 вересня загинули троє дітей.

Згідно з повідомленням, суд відмовив у задоволенні вимог сторони захисту та залишив без змін рішення Київського районного суду про арешт директора табору.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

16 вересня в Одесі загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей, троє з них загинули.

За попередніми висновками, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки. Силовики повідомили про підозру директору дитячого табору Петросу Саркісяну. Суд арештував його на два місяці без права внесення застави. Також була заарештована співробітниця табору Надія Янчик, яка за функціональними обов’язками мала відповідати за пожежну безпеку в закладі. Втім 28 вересня Апеляційний суд Одеської області звільнив її з-під варти на поруки народних депутатів.

3 жовтня прокуратура Одеської області повідомила про підозру колишній заступниці міського голови Одеси Зінаїді Цвірінько, якій інкримінують «службову недбалість».