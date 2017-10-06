Спецпенсії прокурорам, суддям та держслужбовцям не будуть більше призначатися – Мінсоцполітики

Новий закон про пенсійну реформу скасовує призначення спеціальних пенсії для високопосадовців. Про це заявив заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір в ефірі програми Радіо Свобода «Деталі».

«Всі спеціальні пенсії прибираються: якісь повністю, якісь мають перехідні норми. Наприклад, по державній службі перехідна норма така, що для тих людей, які вже набули права на таку пенсію, це право залишається. В основному всі спеціальні пенсії прибираються», – сказав Шамбір.

За його словами, для тих людей, які вже отримують спецпенсії, перерахунку не буде, аж поки пенсії за звичайною системою не перевищать суми тих спецпенсій. В такому випадку отримувачі просто перейдуть на загальну систему, пояснив заступник міністра.

«Люди, які вже отримували спецпенсії, будуть отримувати й надалі – ніякого зменшення не буде. Правильно йти шляхом того, щоб менші пенсії підтягувати до великих. Саме цим шляхом ми і пішли», – сказав Микола Шамбір.

3 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон про пенсійну реформу, який передбачає підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерів на суму від 200 до 1000 гривень із жовтня 2017 року. Реформа передбачає, зокрема, запровадження єдиних правил визначення пенсії, скасування 15-відсоткового зниження пенсій працюючим пенсіонерам, гнучкий коридор пенсійного віку – 60-65 років, запровадження можливості компенсації відсутнього страхового стажу тощо.