Еліна Світоліна не дійшла до півфіналу турніру WTA у Пекіні

Перша ракетка України і третя ракетка світу, українка Еліна Світоліна у п’ятницю не змогла пройти до півфіналу представницького турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier Mandatory, що проходить у Пекіні. Українка у чвертьфіналі поступилася Каролін Гарсії із Франції.

Перший сет Світоліна виграла з рахунком 7:6, у другому поступилася – 5:7, в третьому спортсменки зіграли тай-брейк, де перемога була на боці Гарсії – 8:6.

Раніше Еліна Світоліна на турнірі з призовим фондом у понад 6 мільйонів доларів відзначилась перемогами над китаянкою Лінь Чжу, австралійкою Ешлі Барті і росіянкою Оленою Весніною.