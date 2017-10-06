У Дніпрі відкрився міжнародний фестиваль пам’яті Олександра Галича

У Дніпрі увечері 6 жовтня відкрили міжнародний фестиваль авторської пісні «Хмари», присвячений уродженцю міста, бардові-дисиденту Олександру Галичу.

Старт фестивалю дали біля будинку, де мешкала родина Галичів на вулиці Старокозацькій, під меморіальною дошкою на честь барда.

«Саме тут починав свій життєвий шлях наш земляк, вільнодумець, дисидент, великий поет, який уже в ті роки не підкорявся обставинам, що йшли всупереч його принципам. Цей фестиваль має велике значення для культурного розвитку нашого міста», – сказав начальник управління культури міськради Євген Хорошилов.

Учасники заходу читали вірші та співали пісні Олександра Галича.

Як розповіли організатори, серед учасників фестивалю – три десятка авторів-виконавців з України, Чехії, Ізраїлю, Росії, Польщі. Програма передбачає не тільки концертні виступи, а й майстер-класи. Завершиться фестиваль 8 жовтня пісенним флешмобом просто неба на Фестивальному причалі.

«Фестиваль «Хмари» назвали на честь відомої пісні Олександра Галича – всесвітньо відомого поета-дисидента», – зазначили організатори.

Олександр Галич (Гінзбург) народився у Дніпрі (тодішньому Катеринославі) 19 жовтня 1918 року в родині службовців. Галич – творчий псевдонім, складений з букв прізвища, імені та по батькові. За п’єсами Галича йшли вистави в багатьох театрах СРСР. Жив у Севастополі, потім – Москві. На початку 50-х років його ім’я стає відомим як автора бардівських пісень, які поширюються й слухаються в Радянському Союзі нелегально. Політична гострота авторських пісень Галича стала причиною того, що, за рішенням влади, його виключають зі Спілки письменників. Театрам забороняють ставити його п’єсу «Матросская тишина», а в 1974 році забороненими стають всі його твори. Того ж року Галич залишає СРСР й емігрує спочатку в Норвегію, а пізніше у Францію.

2015 року в Дніпрі з’явилась також вулиця імені Галича (таким чином була перейменована вулиця Крейсера «Автора»).