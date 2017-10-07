На Донбасі минулої доби поранений український військовий – штаб

Українська сторона повідомляє про поранення одного свого військового під час обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі упродовж минулої доби.

«За минулу добу російсько-окупаційні угруповання 9 разів порушили перемир’я. Українські військові 7 разів відповідали ворогу, використовуючи весь спектр зброї не забороненої мирними домовленостями. Унаслідок бойових дій один наш військовослужбовець отримав поранення», – мовиться у повідомленні штабу української воєнної операції на Донбасі, опублікованому вранці 7 жовтня.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у 50 обстрілах минулої доби. Луганські сепаратисти кажуть, що українська сторона за добу 12 разів обстрілювала підконтрольні угрупованню «ЛНР» територій».

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.