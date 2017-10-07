Киргизстан: у ДТП загинув віце-прем'єр Темір Джумакадиров

У Киргизстані у ДТП загинув віце-прем'єр-міністр країни Темір Джумакадиров. Це сталося вранці 7 жовтня біля села Садове на трасі Бішкек – Кара-Балта.

Позашляховик, в якому їхав чиновник, зіткнувся з КамАЗом. Всі три людини, які перебували в легковику загинули.

Темір Джумакадиров очолював Республіканський штаб з проведення виборів президента Киргизстану, які відбудуться у країні 15 жовтня. Він прямував у Талаську область для перевірки готовності виборчих дільниць до виборів.

Темір Джумакадиров народився 4 серпня 1979 року у місті Баликчи. Цьогоріч його призначили віце-прем'єром з питань безпеки в уряді, очолюваносу Сапаром Ісаковим.