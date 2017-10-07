В Іспанії проходять мітинги противників відокремлення Каталонії

У Барселоні та інших містах Іспанії 7 жовтня проходять мітинги противників відділення Каталонії. Учасники акцій виступають за діалог між центральною владою і Барселоною.

6 жовтня у Каталонії оголосили остаточні результати референдуму про незалежність, який відбувся 1 жовтня і визнаний центральною владою Іспанії незаконним. Згідно із цими результатами, за вихід зі складу Іспанії висловилися понад 90%виборців, що взяли участь у голосуванні. Явка становила близько 43%.

У п’ятницю у Мадриді вибачилися за надто жорсткі дії поліції 1 жовтня, коли у результаті сутичок у Каталонії постраждали близько тисячі людей.

Поліція блокувала багато виборчих дільниць, вилучали бюлетені та урни для голосування. У Барселоні спецназ застосував гумові кулі для розгону демонстрацій.

Ситуацію в Іспанії обговорили по телефону канцлер Німеччини Анґела Меркель і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Міністри економіки ЄС на початку наступного тижня можуть обговорити вплив політичної кризи на економіку Іспанії, яка є четвертою за величиною в Європі.

Після референдуму в Каталонії кілька великих компаній почали переносити штаб-квартири в інші регіони країни. Серед них третій за величиною банк Іспанії CaixaBank, а також банк Sabadell і газова компанія Gas Natural.