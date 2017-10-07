Росія: акція прихильників Навального відбувається в Санкт-Петербурзі (трансляція)

В центрі російського Санкт-Петербурга в суботу увечері відбувається неузгоджена з владою акція прихильників опозиціонера Олексія Навального. Вони вимагають відставки президента Росії Володимира Путіна у зв’язку з досягненням ним пенсійного віку, а також реєстрації Навального як кандидата в президенти на виборах 2018 року.

Раніше аналогічні акції відбулися в багатьох інших російських містах. У цілому на цих заходах силовики затримали понад 100 людей, але в Москві затримання масовими не були – точно відомо лише про одного такого учасника акції.

Учасники мітингу в Москві скандували гасла «Росія буде вільною!», «За чесні вибори!» і вимагають звільнити з-під арешту Навального, також керівника його федеральної кампанії Леоніда Волкова.

В московській акції взяли участь близько тисячі людей.

26 березня і 12 червня на Тверській вулиці в Москві пройшли несанкціоновані акції протесту проти корупції, провести які закликав Навальний. Мітинги супроводжувалися масовими затриманнями. Кілька людей були засуджені до реальних термінів позбавлення волі за звинуваченням у нападі на співробітників поліції.