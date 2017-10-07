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07 Жовтень 2017, Київ 20:52
Новини | Міжнародні

Поліція не вбачає ознак теракту у виїзді автомобіля на тротуар у Лондоні

Поліція поблизу місця ДТП в центрі Лондона, 7 жовтня 2017 року

Поблизу Музею природознавства в центрі Лондона 7 жовтня автомобіль виїхав на тротуар, кілька людей зазнали незначних поранень.

Поліція веде розслідування події. На місці інциденту був затриманий один чоловік, проте поліція вказує, що він поки не арештований, з ним розмовляють поліцейські.

Як повідомляє Бі-бі-сі, до місця події негайно прибула озброєна поліція, в небі кружляють поліцейські гелікоптери, які постраждали відвезла машина швидкої допомоги.

Цього року у Великій Британії сталося кілька терактів, серед яких були й навмисні наїзди автомобілів на пішоходів.

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