Поліція не вбачає ознак теракту у виїзді автомобіля на тротуар у Лондоні

Поблизу Музею природознавства в центрі Лондона 7 жовтня автомобіль виїхав на тротуар, кілька людей зазнали незначних поранень.

Поліція веде розслідування події. На місці інциденту був затриманий один чоловік, проте поліція вказує, що він поки не арештований, з ним розмовляють поліцейські.

Як повідомляє Бі-бі-сі, до місця події негайно прибула озброєна поліція, в небі кружляють поліцейські гелікоптери, які постраждали відвезла машина швидкої допомоги.

Цього року у Великій Британії сталося кілька терактів, серед яких були й навмисні наїзди автомобілів на пішоходів.