Опозиція провела антикорупційний мітинг у Баку

Сотні опозиційних активістів взяли 7 жовтня участь у антикорупційному протесті в столиці Азербайджану Баку. Протест був організований Національною радою демократичних сил, яка об’єднала частину опозиційних сил країни.

Поліція в Баку заявила, що в мітингу взяли участь 1200 людей. Азербайджанське інформаційне агентство «Туран» повідомило, що участь у цій акції взяли тисячі учасників.

Протестувальники вигукували гасла «Кінець корупції!» та «Свободу політичним в’язням!» Активісти звинувачують азербайджанський уряд у придушенні свободи журналістів, активістів громадянського суспільства та правозахисників.

Мітинг у Баку завершився без інцидентів.