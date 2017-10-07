На Дніпропетровщині невідомі сплюндрували пам'ятник загиблим військовим перед відкриттям

На Дніпропетровщині невідомі сплюндрували пам'ятник загиблим на Донбасі українським військовим 93-ї окремої механізованої бригади, відкриття якого було заплановано на 7 жовтня. Інцидент стався в селищі Черкаському, повідомили Радіо Свобода волонтери.

Уночі напередодні відкриття зловмисники облили пам'ятник фарбою, залишили написи «смерть укропам» та «слава днр», спробували понівечили плакат бригади.

Як зазначили в бригаді, попри інцидент пам'ятник встигли привести до ладу, урочисте відкриття відбулося. У церемонії взяли участь військові, родичі загиблих, громадськість. За інформацією з бригади, кошти на пам'ятник збирали самі військові та волонтери.

За час бойових дій на Донбасі 93-тя бригада втратила 272 бійці.

У липні на Алеї Пам’яті в Дніпрі невідомі знищили фотографії загиблих учасників Революції гідності зі «Стіни Героїв», зірвали плакат із фотографіями загиблих бійців полку спецпризначення «Дніпро-1», а також аркуші з віршами, прикріплені родичами загиблих та волонтерами.