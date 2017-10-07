Афганістан отримав першу партію американських вертольотів Black Hawk

Афганістан 7 жовтня отримав першу партію американських вертольотів UH-60 Black Hawk. На церемонії на аеродромі Кандагар на півдні країни президент Афганістану Ашраф Гані прийняв перші дві бойові машини, назвавши це «історичним днем».

Сполучені Штати планують надати афганським повітряним силам 159 Black Hawk до 2024 року у межах зусиль із модернізації цих підрозділів.

«Це модернізація, яка дозволить їм демонструвати силу на всій території Афганістану», – сказав підполковник Трент Алексзандер, американський військовий радник з авіаційних питань.

Афганські сили мали ускладнення в боротьбі з рухом «Талібан» після того, як більшість військ НАТО вийшли з країни в 2014 році, включно з важливою авіаційною групою.