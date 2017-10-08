Минулої доби бойовики стріляли 19 разів, 1 військовий ЗСУ поранений – штаб

Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 19 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, в результаті цих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранень. Як йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook, військовий був поранений в районі Пісків.

Згідно з повідомленням, ввечері суботи бойовики збільшили кількість обстрілів на всіх напрямках.

Під вогонь бойовиків потрапили території біля Авдіївки, Майорська, Зайцева, Пісків, Водяного, Гнутова, Старогнатівки, Талаківки, Трьохізбенки, Кримського.

«Під час 11-ти обстрілів, коли виникала загроза життю наших бійців, сили АТО жорстко відповідали ворогу», – повідомили у штабі.

Станом на 9:00 ранку неділі на сайтах угруповання «ДНР» не інформували, як минули останні години на захоплених донецькими бойовиками територіях. В угрупованні «ЛНР» звинуватили українську сторону в 14 випадках порушення режиму тиші.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.