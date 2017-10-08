Прем’єр-міністр Іспанії заявив про можливість скасування автономії Каталонії

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що його уряд може використати конституційні повноваження для припинення автономії Каталонії і не дозволити регіону відокремитися від Іспанії.
«Я не виключаю абсолютно нічого з того, що дозволяє закон. Треба робити все вчасно, те, що найбільш важливо наразі. В ідеалі, не повинно бути необхідності ухвалювати екстремальні рішення...Я хотів би, щоб загроза референдуму про незалежність була знята якомога швидше», – сказав Рахой в інтерв’ю виданню El Pais 7 жовтня.
Він запевнив, що центральний уряд зробить усе, що будь-яка декларація незалежності Каталонії не вступила в силу і «ні до чого не призвела».
Прем’єр-міністр Іспанії також сказав, що в Каталонії залишатимуться додаткові 4 тисячі поліцейських, щоб «допомогти зберегти мир».
6 жовтня у Каталонії оголосили остаточні результати референдуму про незалежність, який відбувся 1 жовтня і визнаний центральною владою Іспанії незаконним. Згідно із цими результатами, за вихід зі складу Іспанії висловилися понад 90%виборців, що взяли участь у голосуванні.
У Каталонії, що має у складі Іспанії певну автономію у статусі «автономної спільноти», прихильники незалежності посилаються на її давні традиції незалежного чи фактично незалежного існування: регіон, свого часу незалежна держава, а потім регіон Іспанії з широкою самоврядністю, втратив усі елементи автономії тільки у 18-му столітті, після чого зазнав дискримінації, зокрема, заборони на каталанську мову і переслідування культури. Крім того, в Барселоні, яка не має бюджетної автономії, заявляють, що регіон, який дає близько 20 відсотків від ВВП Іспанії і має економіку більшу, ніж Португалія, чи таку, як Чилі, сплачує до центрального бюджету Іспанії значно більші кошти, ніж отримує з нього.
Крім того, прихильники незалежності звинувачують Мадрид у втручанні в мовну й освітню політику регіону, значне число жителів якого говорить каталанською мовою, наполягаючи на його не тільки економічній, але й культурній і історичній самодостатності.
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