Прем’єр-міністр Іспанії заявив про можливість скасування автономії Каталонії

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що його уряд може використати конституційні повноваження для припинення автономії Каталонії і не дозволити регіону відокремитися від Іспанії.

«Я не виключаю абсолютно нічого з того, що дозволяє закон. Треба робити все вчасно, те, що найбільш важливо наразі. В ідеалі, не повинно бути необхідності ухвалювати екстремальні рішення...Я хотів би, щоб загроза референдуму про незалежність була знята якомога швидше», – сказав Рахой в інтерв’ю виданню El Pais 7 жовтня.

Він запевнив, що центральний уряд зробить усе, що будь-яка декларація незалежності Каталонії не вступила в силу і «ні до чого не призвела».

Прем’єр-міністр Іспанії також сказав, що в Каталонії залишатимуться додаткові 4 тисячі поліцейських, щоб «допомогти зберегти мир».

6 жовтня у Каталонії оголосили остаточні результати референдуму про незалежність, який відбувся 1 жовтня і визнаний центральною владою Іспанії незаконним. Згідно із цими результатами, за вихід зі складу Іспанії висловилися понад 90%виборців, що взяли участь у голосуванні.