США: ураган «Нейт» дістався штату Луїзіана

Ураган «Нейт» першої категорії потужності пройшов сушею в районі гирла річки Міссісіппі у південно-східній частині США, штаті Луїзіана. Як повідомив 7 жовтня Національний центр стеження за ураганами, буря рухається на північ з швидкістю вітру 140 кілометрів за годину.

Влада попередила про евакуацію уздовж центрального узбережжя Мексиканської затоки.

Раніше десятки людей загинули через масштабну повінь в Центральній Америці, викликану останнім із серії потужних ураганів, що пронеслися Карибським басейном, Мексикою і південно-східною частиною США.