Посол США в Росії назвав ключовим питанням у відносинах з Москвою відновлення суверенітету України

Новий посол США в Росії Джон Гантсман заявив, що відновлення суверенітету України на всій території стане для нього ключовим питанням у відносинах з Москвою. Про це він сказав під час виступу 7 жовтня в американському місті Солт-Лейк-Сіті, в штаті Юта, де він колись був губернатором.

Гантсман заявив, що хоче поліпшити відносини з Росією, але наполягає, щоб передусім було повернуто Україні з-під контролю Москви всю територію в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Це проблема не тільки для Сполучених Штатів, а й для Європи, Канади і практично будь-якої іншої розвиненої країни», – сказав Гантсман.

Також він додав, що хоче працювати спільно з Москвою над вирішенням кризи стосовно заборонених ядерних і ракетних випробувань КНДР. Гантсман назвав Пхеньян загрозою для Росії і всього світу.

«Діючи спільно, як ми вважаємо, Сполучені Штати і Росія можуть змусити північнокорейський режим за столом переговорів знайти дипломатичне вирішення», – сказав він. Ці його слова прозвучали після репліки президента США Дональда Трампа, що переговори з Північною Кореєю про ядерні і ракетні програми були «марною тратою часу».

Джон Гантсман також заявив про можливу співпрацю з Росією щодо боротьби з угрупованням «Ісламська держава» і в зусиллях з припинення шестирічної громадянської війни в Сирії, де Вашингтон і Москва підтримують протиборчі сторони.

Росія окупувала український Крим і підтримала сепаратистів на сході України, через що з 2014 року загинуло понад 10 тисяч людей. Сполучені Штати і Європейський союз ввели санкції щодо Росії за її дії в Україні.

Напруженості у відносинах Вашингтона і Москви додали також заяви розвідки США про те, що Росія втручалася у вибори американського президента у 2016 році. У Кремлі це спростовують.