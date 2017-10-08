США поки не переводитимуть своє посольство в Ізраїлі у Єрусалим – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки що не буде переводити своє посольство в Ізраїлі у Єрусалим, плани про що були озвучені раніше. Про це Трамп заявив 7 жовтня в інтерв’ю Майку Хакабі в ефірі телемережі TBN.

Він зазначив, що переміщення посольства не відбудеться, поки не буде зроблена спроба домогтися ще одного поштовху для мирної угоди між Ізраїлем та Палестиною.

«Я хочу дати шанс (для врегулювання конфлікту – ред.) перш, ніж ми перенесемо наше посольство в Єрусалим», – сказав Трамп.

Він додав, що відповідне рішення буде ухвалене в «недалекому майбутньому».

Статус Єрусалима є одним з найбільш чутливих питань ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ізраїльтяни вважають Єрусалим своєю столицею, але палестинці наполягають, що в східній частині Єрусалиму повинна бути розміщена столиця майбутньої Палестинської держави.

Під час президентської кампанії в 2016 році Трамп пообіцяв визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перемістити туди американське посольство. Більшість країн мають свої посольства в Тель-Авіві.