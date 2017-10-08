Організатори перевіряють інформацію про смерть чоловіка під час марафону у Києві

Організатори «Київського міжнародного марафону 2017», який проходить в неділю в столиці України, перевіряють інформацію про можливу смерть чоловіка під час заходу.

«Ми наразі збираємо всі дані, щоб максимально повно відреагувати на цю інформацію», – заявила у коментарі Радіо Свобода директор з маркетингу та комунікацій марафону Вікторія Веремієнко.

За її словами, підтвердження чи спростування відповідної інформації з’явиться в організаторів після 16-ї години.

Раніше сьогодні деякі ЗМІ поширили інформацію, що під час марафону чоловікові приблизно 60-річного віку стало зле і він помер до приїзду карети швидкої.

Сьогодні вранці у Києві розпочався марафон з бігу із заявленою участю понад 10 тисяч людей.