Афганістан: в результаті авіаудару загинули 7 талібів і 2 поліцейських на КПП

Афганські військові повідомили про загибель щонайменше сімох бойовиків угруповання «Талібан» в результаті авіаудару, здійсненого афганськими силами безпеки в північній провінції Сарі-Пуль.

Згідно з повідомленням, ще 11 бойовиків були поранені 7 жовтня, коли афганська урядова авіація атакувала навчальний центр бойовиків у районі Кохістан.

Сторона бойовиків поки не коментувала інформацію про авіаудар.

Тим часом поліція в північній афганській провінції Баглан повідомила, що двоє поліцейських загинули через напад бойовиків на контрольно-пропускний пункт силовиків. Крім того, ще один поліцейський був поранений в результаті нападу в районі Данде Горі, що протягом останніх чотирьох років був опорним пунктом талібів в північному Афганістані.

