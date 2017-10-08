Сотні людей у Барселоні протестують проти незалежності Каталонії

Сотні людей зібралися в центрі Барселони 8 жовтня на знак протесту проти прагнення регіонального уряду Каталонії відокремитись від решти Іспанії. Акцію організувала спільнота Societat Civil Catalana, відома боротьбою проти незалежності Каталонії.

За повідомленнями, багато демонстрантів прибули до Барселони з Мадрида для участі в акції.

​Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой пообіцяв 8 жовтня, що його уряд не дозволить Каталонії відокремитися. «Іспанія не розділиться, а єдність країни буде збережено», – сказав він. Крім того, раніше він сказав, що уряд може використати конституційні повноваження, щоб позбавити Каталонію автономного статусу.

1 жовтня в автономному регіоні Іспанії Каталонії відбувся невизнаний центральною владою референдум про незалежність. Згідно з даними каталонської влади, за вихід зі складу Іспанії висловилися понад 90% виборців.