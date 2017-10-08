Причина смерті чоловіка під час марафону у Києві наразі невідома – поліція

У столичному управлінні Нацполіції в неділю підтвердили факт смерті чоловіка під час марафону з бігу, заявивши, що причина, чому це сталося, стане відома після проведення судово-медичної експертизи.

Згідно з повідомленням на сайті поліції, загиблий 1963 року народження приїхав до столиці із Тернопільської області.

«Раптом йому стало погано і він впав. Очевидці викликали на місце події правоохоронців та швидку допомогу. По прибуттю лікарі констатували смерть чоловіка», – йдеться в повідомленні.

Організатори «Київського міжнародного марафону 2017» заявили, що дані про загибель чоловіка під час заходу зможуть надати згодом. Водночас на сайті марафону міститься інформація, що «усі зареєстровані учасники самостійно несуть відповідальність за власне життя та здоров’я, щодо проведення змагань та підписують відповідну заяву».

Раніше сьогодні деякі ЗМІ поширили інформацію, що під час марафону чоловікові приблизно 60-річного віку стало зле і він помер до приїзду карети швидкої.

Сьогодні вранці у Києві розпочався марафон з бігу із заявленою участю понад 10 тисяч людей.