Закон про пенсійну реформу підписаний президентом – Гройсман

Президент України Петро Порошенко підписав закон про пенсійну реформу, повідомив на сторінці у Twitter прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Президент підписав законопроекти по пенсійній реформі. Всі пенсіонери вже в жовтні отримають нові вищі пенсії. Дякую кожному за підтримку», – написав Гройсман.

Раніше 6 жовтня голова Верховної ради Андрій Парубій підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», яким запроваджується пенсійна реформа.

3 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон про пенсійну реформу, який передбачає підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерів на суму від 200 до 1000 гривень із жовтня 2017 року.

Раніше в МВФ наголосили, що запровадження в Україні пенсійної реформи є критично важливим для надання Києву чергового траншу.