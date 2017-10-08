США припинили видачу неімміграційних віз у Туреччині після арешту працівника консульства

Посольство США в Туреччині повідомило, що припиняє всі послуги, пов’язані з видачею неімміграційних віз, у цій країні після арешту турецькою владою місцевого працівника консульства США у Стамбулі.

Як заявило посольство в Анкарі, дії турецької влади змусили його «переоцінити відданість уряду Туреччини забезпеченню безпеки місій США і їхніх працівників».

Попередніми днями засоби інформації Туреччини повідомили, що 4 жовтня суд у Стамбулі взяв під варту місцевого працівника консульства США в цьому місті за звинуваченнями у зв’язках із рухом релігійного діяча Фетхуллаха Ґюлена, який живе у США і якого Туреччина звинувачує в організації минулорічної спроби перевороту. Державне турецьке агентство «Анадолу» повідомило, що чоловіка офіційно обвинуватили у шпигунстві і намаганні скинути уряд країни. Посольство США у відповідь заявило 5 жовтня, що Сполучені Штати «глибоко стурбовані» цим арештом і сподіваються, що ці звинувачення повністю знімуть.

Анкара вже тривалий час домагається від Вашингтона видачі Ґюлена. Діяч відкидає будь-яку причетність до спроби перевороту в Туреччині в липні 2016 року і вже не раз засуджував її.