У столиці Росії знову «мінували» торговельні центри

У столиці Росії Москві продовжилася хвиля телефонних дзвінків із повідомленнями про «мінування» багатолюдних місць. Цього разу такі повідомлення стосувалися п’яти торговельний центрів і радіоринку.

Із усіх об’єктів довелося евакуйовувати тисячі людей. Наразі в кількох із них перевірки завершили і нічого не виявили, в інших ці перевірки ще тривали й пізнім вечором.

Така хвиля анонімних телефонних дзвінків про «мінування» триває по всій Росії з деякими перервами вже майже місяць, із 10 вересня. При цьому дзвінки надходять щодо відразу багатьох об’єктів: торговельних центрів, вокзалів, готелів тощо. Збитки через зриви роботи закладів сягають, за оцінками, сотень мільйонів чи й мільярдів рублів.

5 жовтня директор Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортников заявляв, що спецслужба встановила чотирьох росіян, які, перебуваючи за кордоном, але маючи поплічників і в самій Росії, влаштували такі дзвінки про «мінування» за допомогою IP-телефонії щодо об’єктів у 50 регіонах Росії. Загалом у Росії 83 регіони (в самій цій країні стверджують, ніби їх 85, залічуючи до «регіонів Росії» також окуповані українські Крим і Севастополь).