Бойовики минулої доби стріляли 26 разів, втрат серед військових немає – штаб

Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 26 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців, в результаті цих обстрілів ЗСУ втрат не зазнали. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, упродовж неділі бойовики під час обстрілів використовували гранатомети і стрілецьку зброю.

Під вогонь бойовиків потрапили території біля Авдіївки, Пісків, Майорська, Луганського, шахти Бутівка, Кримського, Трьохізбенки, Новоолександрівки, Попасної та Мар’їнки.

«Українські військові 19 разів вогнем у відповідь примушували противника дотримуватись режиму тиші», – додали у штабі.

Станом на 6:30 ранку понеділка на сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» не інформували, як минули останні години на захоплених донецькими і луганськими бойовиками територіях.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.