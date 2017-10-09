На островах між Аляскою і Камчаткою стався землетрус

Землетрус магнітудою 6,6 стався в районі Алеутського архіпелагу біля західного узбережжя американського штату Аляска і на схід від російської Камчатки.

Як повідомила Геологічна служба США, землетрус стався 8 жовтня на глибині понад 111 кілометрів і за 60 кілометрів на схід від безлюдного острова Булдир, що є найзахіднішим у групі Алеутських островів.

Сейсмологи ймовірність «втрат і збитків» оцінили як низьку.

Загалом на Алеутських островах проживає близько 8 тисяч людей.

«Загалом населення в цьому регіоні живе в будівлях, стійких до землетрусів, хоча існують і хиткі будинки», – повідомили у Геологічній службі США.

Ознак можливого цунамі після землетрусу немає.

Геофізична служба російської академії наук також зафіксувала землетрус неподалік Камчатського півострова.