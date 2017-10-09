Підтримувані США сили у Сирії заявили про «останній тиждень» на шляху звільнення Ракки від ісламістів

Підтримувані США сили у Сирії заявили про «останній тиждень» на їх шляху до звільнення міста Ракка від бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Як повідомила командувач курдсько-арабського альянсу SDF (відомий як «Сирійські демократичні сили») Роджа Фелат, за підтримки авіації США і коаліції відбувається просування з двох фронтів уздовж північного та східного боків міста. За її словами, на сьогодні бійці взяли під контроль 90 відсотків території Ракки і збираються завдати удару по невеликій території, що залишилась, – у центрі міста.

«Якщо два фронти зійдуться, ми зможемо сказати, що увійшли в останній тиждень нашої кампанії зі звільнення Ракки», – сказала Фелат. – Протягом трьох-чотирьох днів ми зможемо ухвалити рішення про початок фінальної кампанії».

Вона додала, що екстремісти продовжують затятий опір, атакуючи з допомогою снайперів і смертників, вони залишаються в міській лікарні, на футбольному стадіоні і в деяких житлових кварталах.

Втрата ісламістами Ракки завдасть серйозного удару по екстремістському угрупованню, що захопило значні території в Сирії і сусідньому Іраку в результаті жорстокої боротьби проти урядових сил в 2014 році. За минулий рік бойовики втратили багато районів на оголошеній ними території «халіфату».

Сполучені Штати і Туреччина підтримують різні групи повстанців в громадянській війні у Сирії проти президента Башара Асада, в той час як його підтримують Росія та Іран.

Підтримувані США іракські урядові війська на початку цього року взяли під контроль Мосул, друге за величиною місто Іраку, і домоглися значних успіхів проти екстремістів в інших районах країни.