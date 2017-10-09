На шляху з М’янми до Бангладеш потонув човен з мусульманами-рохінджа, є загиблі і зниклі безвісти

Щонайменше 12 людей загинули і десятки зникли безвісти після того, як човен з мусульманами-рохінджа, які тікали з М’янми, перекинувся на шляху до Бангладеш. За даними берегової охорони та прикордонників, човен перекинувся напередодні ввечері. Серед тих, чиї тіла витягли з води, є 10 дітей, літня жінка і чоловік.

Повідомляється, що човен був дуже перевантажений, коли плив річкою Наф на кордоні з Бангладеш і М’янмою. У ньому було близько сотні людей.

За останні тижні зі штату Ракхайн у М’янмі до сусіднього Бангладешу утекли понад 400 тисяч мусульманам-рохінджа.

Чимало представників мусульманської меншини почали тікати з країни ще 25 серпня, коли військові влаштували розгін в Ракхайні після нападу підозрюваних бойовиків рохінджа на армійські бази і поліцейські пункти, в результаті чого 12 співробітників служби безпеки загинули. Армія заявила, що вбила близько 400 підозрюваних бойовиків. Уряд М’янми заявляє, що його дії спрямовані не проти цивільних, а проти бойовиків.