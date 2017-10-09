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09 Жовтень 2017, Київ 10:25
Новини | Міжнародні

Туреччина: прокурори просять суд про тривале тюремне ув’язнення для 10 активістів

Танер Килич, голова правління турецького відділення правозахисної організації Amnesty International.

Турецькі прокурори просять суд ухвалити рішення про тюремне ув’язнення на термін до 15 років для десятьох активістів, серед яких і лідери Amnesty International в Туреччині. Про це повідомляє базована у Лондоні міжнародна організація та турецькі ЗМІ.

«Це звинувачення – не що інше, як зліплена з інсинуацій і неправди безпідставна пастка. І саме по собі є викривальним вироком для недоліків судової системи Туреччини», – заявив 8 жовтня директор Amnesty International у Європі Джон Далхьюзен.

Німеччина, громадянин якої є серед заарештованих, назвала липневе затримання активістів «незрозумілим».

Серед обвинувачених – директор відділення Amnesty в Туреччині Іділь Есер, голова правління Танер Килич, а також кілька відомих турецьких правозахисників, громадянин Німеччини і громадянин Швеції. Їх звинуватили в «наданні сприяння збройній терористичній групі» і спробі «посіяти хаос в суспільстві», повідомляє новинне агентство Dogan. За його даними, прокурори запросили у суду термінів від 7,5 до 15 років.

Затриманим інкримінують зв’язки з різними організаціями, названими владою терористичними, включаючи угруповання «Робітнича партія Курдистану» і партію лівих «Революційний народно-визвольний фронт».

Влада Туреччини заявила раніше, що критики цієї справи не розуміють масштабів загроз безпеки, з якими країна зіткнулася після невдалого путчу у липні 2016 року.

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