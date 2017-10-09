Туреччина: прокурори просять суд про тривале тюремне ув’язнення для 10 активістів

Турецькі прокурори просять суд ухвалити рішення про тюремне ув’язнення на термін до 15 років для десятьох активістів, серед яких і лідери Amnesty International в Туреччині. Про це повідомляє базована у Лондоні міжнародна організація та турецькі ЗМІ.

«Це звинувачення – не що інше, як зліплена з інсинуацій і неправди безпідставна пастка. І саме по собі є викривальним вироком для недоліків судової системи Туреччини», – заявив 8 жовтня директор Amnesty International у Європі Джон Далхьюзен.

Німеччина, громадянин якої є серед заарештованих, назвала липневе затримання активістів «незрозумілим».

Серед обвинувачених – директор відділення Amnesty в Туреччині Іділь Есер, голова правління Танер Килич, а також кілька відомих турецьких правозахисників, громадянин Німеччини і громадянин Швеції. Їх звинуватили в «наданні сприяння збройній терористичній групі» і спробі «посіяти хаос в суспільстві», повідомляє новинне агентство Dogan. За його даними, прокурори запросили у суду термінів від 7,5 до 15 років.

Затриманим інкримінують зв’язки з різними організаціями, названими владою терористичними, включаючи угруповання «Робітнича партія Курдистану» і партію лівих «Революційний народно-визвольний фронт».

Влада Туреччини заявила раніше, що критики цієї справи не розуміють масштабів загроз безпеки, з якими країна зіткнулася після невдалого путчу у липні 2016 року.