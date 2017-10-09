Червоний Хрест заявив, що суттєво скоротить штат в Афганістані після нападів на співробітників

Міжнародний комітет Червоного Хреста 9 жовтня заявив, що суттєво скоротить свій штат в Афганістані після вбивства цьогоріч семи своїх співробітників.
У заяві Червоного Хреста підкреслено погіршення ситуації з безпекою щодо гуманітарних місій, які працюють в охопленій війною країні.
«Піддавання ризику стало нашим найбільшим викликом і занепокоєнням», – заявила журналістам у Кабулі г олова делегації МКЧХ в Афганістані Моніка Занареллі.
«У нас немає вибору, окрім як різко скоротити нашу присутність в Афганістані», – додала вона.
За її словами, таке рішення стане найбільш відчутним на півночі, де об’єкти Червоного Хреста в Мазарі-Шарифі та Кундузі будуть або закриті, або скорочені.
Занареллі сказала, що Червоний Хрест не йде з Афганістану, але треба переглянути чисельність присутньої тут організації, щоб запобігти великим втратам.
МЧКХ раніше попереджав про загрозу для його діяльності після серії атак цього року.
Червоний Хрест понад 30 років працює в Афганістані, його гуманітарна програма четверта за величиною з там присутніх.
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