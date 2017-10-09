Суд окупованого Криму залишив у силі вирок фігуранту «справи кримських диверсантів» Сулейманову

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив без задоволення апеляцію на вирок фігуранта «справи кримських диверсантів» Редвана Сулейманова. Як передає «Крим.Реалії», таким чином суд залишив незмінним рішення попередньої інстанції, згідно з яким Сулейманов відбуватиме покарання в колонії загального режиму.

Адвокат Сулейманова Еміль Курбедінов просив суд визнати підзахисного невинуватим, вказуючи на наявні в справі «суперечливі рішення» щодо запобіжного заходу. Сам Сулейманов просив про покарання за статтею, яка не передбачає позбавлення волі.

Водночас прокурор на засіданні суду назвав призначене судом першої інстанції покарання «обґрунтованим» і таким, що «відповідає характеру злочину і розміру збитку».

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя 10 серпня визнав винним 28-річного Редвана Сулейманова за частиною другою статті 207 КК Росії – в неправдивому повідомленні про акт тероризму, скоєний групою осіб за попередньою змовою. Фігуранта «справи кримських диверсантів» Сулейманова засудили до 1 року і 8 місяців колонії загального режиму, а також зобов’язали виплатити компенсацію за «збитки» – понад 3,5 млн рублів (близько 1,5 мільйона гривень – ред).

У МЗС України засудили вирок фігуранту «справи кримських диверсантів» Редвану Сулейманову і закликали російську владу припинити репресії проти кримських татар на півострові.

Редвана Сулейманова затримали 30 липня 2016 року на території аеропорту Сімферополя. 12 серпня Федеральна служба безпеки Росії поширила в російських медіа відео допиту Сулейманова, де той дає свідчення. Затриманий каже, що в жовтні 2015 року в Запоріжжі його завербувала українська розвідка. За словами Сулейманова, спочатку в його завдання входив збір інформації про переміщення військової техніки, а пізніше йому нібито поставили завдання знайти на сімферопольському вокзалі й в аеропорту місце для закладки вибухових пристроїв.

У Генштабі Збройних сил України спростовують заяву Федеральної служби Росії.

Фігурант «справи кримських диверсантів» Редван Сулейманов у суді визнав провину, але не погодився з висунутим йому обвинуваченням у заподіянні великої шкоди.