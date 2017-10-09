Суд у Боснії виправдав колишнього командира боснійських мусульман Орича

Суд у Боснії і Герцеговині виправдав колишнього польового командира армії босняків-мусульман у Сребрениці Насера Орича, обвинуваченого у воєнних злочинах під час війни в Боснії в 1990-х роках. Суд також виправдав іншого учасника бойових дій Сабахудина Мухича. Обвинувачених виправдали за всіма пунктами щодо злочинів в околицях Сребрениці в 1992 році.

«Обвинувачені Насер Орич і Сабахудин Мухич виправдані за висунутими звинуваченнями в порушенні положень Женевських конвенцій», – заявив суддя суду у справах воєнних злочинів у Сараєві Шабан Максумич. Родичі сербських жертв вийшли із залу суду на знак протесту проти вироку. Обох підсудних обвинувачували в убивстві трьох полонених боснійських сербів під час боїв біля Сребрениці 1992 року.

Орич вважається героєм серед багатьох боснійців за його роль в захисті босняків-мусульман під час боснійської війни 1992–1995 років, в ході якої загинули понад 100 тисяч людей. Зокрема, Сребреницю в 1995 році захопили боснійські серби, які вбили понад вісім тисяч чоловіків і хлопців, босняків-мусульман.

Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії в Гаазі засудив Орича до двох років позбавлення волі в 2006 році за те, що він не зміг запобігти вбивству і нелюдському поводженню з сербськими полоненими. Тоді його відпустили в залі суду, тому що він уже відбув покарання.

У 2008 році апеляційна палата цього суду під егідою ООН скасувала вирок і виправдала Орича.

Обурений виправданням екс-командира, Белград у 2014 році видав міжнародний ордер на розшук Орича у справі про вбивство дев’яти сербських цивільних осіб поблизу Сребрениці в 1992 році. Швейцарія заарештувала Орича в 2015 році за ордером, виданим Сербією, але видала його Боснії, що викликало критику Белграда. Судовий процес у справі Орича почався в Сараєві в січні 2016 року.