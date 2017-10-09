Столтенберґ: НАТО не хоче «нової Холодної війни» з Росією

НАТО не хоче «нової Холодної війни» з Росією, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ наприкінці чотириденного засідання парламентської асамблеї альянсу.

«Ми стурбовані … відсутністю прозорості (з боку Росії), що стосується військових навчань», – сказав Столтенберґ 9 жовтня у столиці Румунії Бухаресті. Він згадав спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід», що відбулися у вересні.

Водночас генеральний секретар НАТО заявив: «Росія – наш сусід… Ми не хочемо ізолювати Росію, ми не хочемо нової Холодної війни».

За словами Столтенберґа, альянс посилив авіапатрулювання над Чорним морем «у відповідь на агресивні дії Росії в Україні».

Союз НАТО перервав усю практичну співпрацю з Росією ще навесні 2014 року, після окупації Росією українського Криму, і залишив тільки майданчик Ради НАТО – Росія для політичних контактів із Москвою.

Росія стверджує про «законність» захоплення українського Криму всупереч міжнародному праву і заперечує свою причетність до подій на сході України і факти наявності там кадрових російських військових і великих кількостей завезених із Росії озброєнь для спільних російсько-сепаратистських незаконних збройних формувань. Москва також не вважає себе стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу і відмовляється виконувати свої зобов’язання за цими домовленостями, серед яких вивести з України свої війська і озброєння, звільнити заручників і полонених і передати непідконтрольну нині ділянку українсько-російського кордону під контроль ОБСЄ, – заявляючи, що ніяких зобов’язань не має.