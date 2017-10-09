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09 Жовтень 2017, Київ 19:29
Новини | Суспільство

Збірну України з футболу у вирішальному матчі підтримають сотні бійців АТО – федерація

Українські бійці та президент України Петро Порошенко на футбольному матчі на НСК «Олімпійський», ілюстративне фото

Федерація футболу України повідомила, що запросила на вирішальний для національної збірної матч проти команди Хорватії сотні військових, які брали участь у бойових діях на Донбасі.

«Серед них, зокрема, будуть і бійці легендарної 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва. Окрім бійців та ветеранів 79-ї ОДШБр та інших частин, на принциповий матч також запрошені слухачі Національного університету оборони України», – мовиться в повідомленні.

«Вболівати за головну команду країни прийдуть на «Олімпійський» і близько 130 військових, які виступають за футбольні команди міністерств і відомств Сектору безпеки і оборони, які є учасниками Ліги АТО», – додають у Федерації футболу України.

9 жовтня о 21:45 на київському стадіоні «Олімпійський» відбудеться поєдинок футбольних збірних України та Хорватії. Турнірна ситуація в групі є такою, що нічия не влаштує жодну з команд – українці в такому разі залишаться третіми, а хорвати ризикують стати найгіршою з других команд і не потрапити до плей-оф.

Перед останнім туром відбірного турніру чемпіонату світу в групі І лідерами є ісландці, які мають 19 очок і гратимуть із аутсайдерами – командою Косова. Українці та хорвати мають по 17 очок.

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