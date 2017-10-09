Збірну України з футболу у вирішальному матчі підтримають сотні бійців АТО – федерація

Федерація футболу України повідомила, що запросила на вирішальний для національної збірної матч проти команди Хорватії сотні військових, які брали участь у бойових діях на Донбасі.

«Серед них, зокрема, будуть і бійці легендарної 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва. Окрім бійців та ветеранів 79-ї ОДШБр та інших частин, на принциповий матч також запрошені слухачі Національного університету оборони України», – мовиться в повідомленні.

«Вболівати за головну команду країни прийдуть на «Олімпійський» і близько 130 військових, які виступають за футбольні команди міністерств і відомств Сектору безпеки і оборони, які є учасниками Ліги АТО», – додають у Федерації футболу України.

9 жовтня о 21:45 на київському стадіоні «Олімпійський» відбудеться поєдинок футбольних збірних України та Хорватії. Турнірна ситуація в групі є такою, що нічия не влаштує жодну з команд – українці в такому разі залишаться третіми, а хорвати ризикують стати найгіршою з других команд і не потрапити до плей-оф.

Перед останнім туром відбірного турніру чемпіонату світу в групі І лідерами є ісландці, які мають 19 очок і гратимуть із аутсайдерами – командою Косова. Українці та хорвати мають по 17 очок.