Четверо військових постраждали через бойові дії минулої доби на Донбасі – штаб

Упродовж минулої доби через обстріли позицій ЗСУ з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі постраждали четверо українських військових.

«Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 12 разів порушили режим припинення вогню. У відповідь військовослужбовці Збройних сил України 8 разів застосовували зброю для примушення противника до миру. Внаслідок бойових дій двоє наших захисників були пораненні, ще двоє отримали бойові травми», – йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Згідно з даними штабу, упродовж понеділка бойовики змістили свою активність з донецького напрямку на луганський, який раніше був відносно спокійним.

Під вогонь бойовиків потрапили території біля Станиці Луганської, Валуйського, Новоолександрівки, Трьохізбенки, а також неподалік Гнутова і Зайцева.

Станом на 6:30 ранку вівторка на сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» не інформували, як минули останні години на захоплених донецькими і луганськими бойовиками територіях.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.