Президент Грузії ветував зміни до конституції

Президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі ветував ухвалені парламентом зміни до конституції, що, серед іншого, передбачають перехід до парламентської форми правління.

У телезаяві 9 жовтня президент наполіг на скасуванні пункту про обрання президента спеціальною колегією замість всенародного голосування і переходу на повністю «пропорційні вибори» за партійними списками вже з 2020 року.

Тепер проект конституційних поправок повертається в парламент, де правляча партія «Грузинська мрія» має конституційну більшість, що дозволяє їй подолати вето президента. Ці зміни також передбачають легалізацію купівлі землі іноземцями.

26 вересня парламент Грузії ухвалив в остаточному читанні зміни до конституції. Опозиційні партії «Єдиний національний рух» і «Європейська Грузія – рух за свободу» від голосування відмовилися. Заперечення з цього приводу мав і президент Ґіорґі Марґвелашвілі.