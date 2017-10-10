Закон про пенсійну реформу опублікований в офіційному виданні

Офіційна парламентська газета «Голос України» у вівторок опублікувала закон щодо підвищення пенсій, який запускає пенсійну реформу в Україні.

Таким чином, відповідно, до закону, він набирає чинності з наступного дня після публікації – 11 жовтня.

3 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон про пенсійну реформу, який передбачає підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерів на суму від 200 до 1000 гривень з 1 жовтня 2017 року.

6 жовтня голова Верховної ради Андрій Парубій підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», яким запроваджується пенсійна реформа. 8 жовтня цей закон підписав президент Петро Порошенко.

Пенсійна реформа передбачає, зокрема, запровадження єдиних правил визначення пенсії, скасування 15-відсоткового зниження пенсій працюючим пенсіонерам, гнучкий коридор пенсійного віку – 60-65 років, запровадження можливості компенсації відсутнього страхового стажу тощо.