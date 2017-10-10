Представник ООН з гуманітарних питань проінспектує Донбас перед зимою

Помічниця генсекретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер 10 жовтня прибуває в Україну для перевірки гуманітарної ситуації на Донбасі перед зимою. Про це йдеться на сайті представництва ООН в Україні.

«У помічниці генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та заступниці координатора з питань надзвичайної допомоги під час триденного візиту в Україну заплановані зустрічі з вищими посадовими особами уряду, представниками гуманітарної та дипломатичної спільноти, а також родинами, які були змушені переселитись через конфлікт на сході. Очікується також, що пані Мюллер відвідає схід України, щоб на власні очі побачити гуманітарну ситуацію людей, які живуть на територіях, що постраждали від бойових дій», – йдеться в повідомленні.

У представництві повідомили, що з наближенням зими агентства ООН співпрацюють з урядом України та де-факто «владою» окупованого Донбасу для забезпечення найбільш вразливого населення уздовж лінії розмежування всім необхідним.

«В Україні чотири мільйони людей або майже 9% населення наразі потребують гуманітарної допомоги. У той же час, План гуманітарного реагування 2017 року профінансований лише на 25%, тобто фінансування критично не вистачає», – повідомили у представництві ООН в Україні.

З серпня 2014 року ООН почала надання гуманітарної допомоги для населення України в зоні АТО. Влітку під час зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем у Києві прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив про необхідність збільшення гуманітарної допомоги Україні з боку ООН.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За останніми даними ООН, внаслідок конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.