ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити компенсацію родичам загиблих у Чечні в 2000 році

Європейський суд із прав людини присудив компенсацію у близько 300 тисяч євро 20 родичам убитих в ході операції в чеченському селі Нові Алди у лютому 2000 року.

Росію також зобов’язали сплатити судові витрати. ЄСПЛ встановив, що російська влада не провела належного розслідування подій.

5 лютого 2000 року щонайменше 56 жителів села, в тому числі діти, жінки і люди похилого віку, були вбиті в ході спецоперації – так званої «зачистки», проведеної російськими силовими структурами за участю петербурзького ОМОНу. Багато будинків були розграбовані і спалені. Про це детально писала кореспондент «Нової газети» Анна Політковська, вбита в Москві 7 жовтня 2006 року.

Раніше ЄСПЛ вже двічі виносив рішення за скаргами родичів загиблих у Нових Алдах. У цілому родичам виплатили понад півмільйона євро компенсації.