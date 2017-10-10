Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
10 Жовтень 2017, Київ 15:00
Новини | Міжнародні

ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити компенсацію родичам загиблих у Чечні в 2000 році

Жителька чеченського села Нові Алди Маліка Ганаєва, чоловік і двоє синів якої загинули 5 лютого 2000 року

Європейський суд із прав людини присудив компенсацію у близько 300 тисяч євро 20 родичам убитих в ході операції в чеченському селі Нові Алди у лютому 2000 року.

Росію також зобов’язали сплатити судові витрати. ЄСПЛ встановив, що російська влада не провела належного розслідування подій.

5 лютого 2000 року щонайменше 56 жителів села, в тому числі діти, жінки і люди похилого віку, були вбиті в ході спецоперації – так званої «зачистки», проведеної російськими силовими структурами за участю петербурзького ОМОНу. Багато будинків були розграбовані і спалені. Про це детально писала кореспондент «Нової газети» Анна Політковська, вбита в Москві 7 жовтня 2006 року.

Раніше ЄСПЛ вже двічі виносив рішення за скаргами родичів загиблих у Нових Алдах. У цілому родичам виплатили понад півмільйона євро компенсації.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG