Міненерговугілля: підстав для перегляду ціни на газ на опалювальний сезон немає

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України заявляє, що підстав для перегляду ціни на газ на опалювальний сезон 2017-18 року немає.

«Відповідно до запропонованого Міненерговугілля розрахунку, ціна газу на період з 1 жовтня 2017 року до 1 квітня 2018 року складатиме 5223,06 гривні без ПДВ, що лише на 5,6% більше за поточну ціну. Оскільки розрахована ціна не перевищує 10% від поточної ціни, немає підстав для її перегляду на опалювальний сезон 2017-2018 року», – заявили у міністерстві.

17 серпня прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв про те, що уряд не підтримуватиме жодних підвищень цін на газ на новий опалювальний сезон, оскільки для цього, за його словами, немає жодних підстав. Пізніше, 21 серпня, НАК «Нафтогаз» заявив про зростання цін на газ для промислових споживачів із вересня на на 6,3-6,7%, порівняно із серпневими цінами.

Компанія зазначає, що з 1 жовтня 2015 року в Україні діє закон «Про ринок природного газу», яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, окрім винятків, зазначених у згаданому документі.