Обшуки в анексованому Криму: російські силовики перевіряють кримських татар у Бахчисараї

Вранці 11 жовтня в місті Бахчисараї, що в окупованому Росією Криму, в декількох будинках кримських татар-мусульман російські силовики проводять обшуки. Про це повідомив на сторінці у Facebook активіст кримськотатарського національного руху Заїр Смедляєв.

«У Бахчисараї нова хвиля репресій, почалися обшуки», – повідомив Смедляєв і додав, що силовики перевіряють загалом шість будинків.

Активіст зазначив, що йдеться, зокрема, про помешкання Сулеймана Асанова, Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва і Сервера Зекеряєва.

Офіційних коментарів російських силових структур з цього приводу поки немає.

Після анексії Росією українського Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники називають це «боротьбою з інакомисленням».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».