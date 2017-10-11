Пучдемон поставив Каталонію на шлях «найбільшої в історії невизначеності» – уряд Іспанії

Лідер Каталонії «проголошенням незалежності» від Іспанії поставив регіон на шлях «найбільшої в історії невизначеності», заявила на скликаному вночі 11 жовтня засіданні уряду віце-прем’єр Сорайя Саєнс де Сантамарія.

«Пучдемон не знає, де він, куди йде і з ким хоче йти», – сказала представниця уряду, вчергове наголосивши, що Мадрид відкидає дії регіональної влади, які, на думку аналітиків, є критичним моментом в десятирічному протистоянні між каталонськими сепаратистами і центральною владою Іспанії.

Крім того, президент Європейської ради Дональд Туск закликав каталонське керівництво обрати діалог, а не розкол.

Лідер автономного регіону Іспанії Каталонії Карлес Пучдемон та інші політики підписали пізно ввечері 10 жовтня декларацію про проголошення незалежності Каталонії від решти Іспанії. При цьому втілення декларації вирішили відкласти до переговорів із Мадридом. Як сказав речник уряду Каталонії, Пучдемон «зупинив чинність декларації і закликав до діалогу».

У Мадриді раніше відкидали навіть думку про діалог із Барселоною, заперечуючи взагалі саму ідею незалежності Каталонії.

1 жовтня у Каталонії всупереч спротиву Мадрида відбувся референдум про незалежність від Іспанії. «За» проголосували понад 90 відсотків учасників референдуму при явці менш ніж 43%, заявила влада регіону.