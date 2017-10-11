США: кінопродюсер Вайнштайн заперечив звинувачення у зґвалтуванні трьох жінок

Голлівудський продюсер Гарві Вайнштайн заперечив звинувачення про сексуальне насилля щодо 13-ти жінок і зґвалтування трьох із них, про що раніше написало видання The New Yorker.

Як повідомила речниця Вайнштайна Саллі Гофмайстер, «будь-які твердження про секс за невзаємною згодою безумовно заперечені паном Вайнштейном».

10 жовтня американський журнал New Yorker опублікував статтю, в якій йшлося, що 13 жінок зазнали сексуальної наруги з боку голлівудського кінопродюсера Гарві Вайнштейна. Зокрема троє жінок сказали, що він їх зґвалтував. Одна з обвинувачок, як повідомило видання, зберігала мовчання протягом 20 років, побоюючись, що Вайнштейн її «знищить».

За даними тижневика, в березні 2015 року поліція записала розмову Вайнштейна з однією з обвинувачок – італійкою – в холі одного із нью-йоркських готелів, але тоді справа не зазнала розвитку.

8 жовтня 65-річний Вайнштейн втратив посаду співголови у своїй кінознімальній компанії. За кілька днів до цього в New Yorker з’явився матеріал про те, що продюсер – володар премії «Оскар» – протягом десятиліть нібито домагався молодих жінок.