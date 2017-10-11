Уряд Іспанії збирається на екстрене засідання, прем’єр планує виступ у парламенті через Каталонію

Уряд Іспанії проведе сьогодні екстрене засідання, а прем’єр-міністр країни Маріано Рахой планує виступити в парламенті. Це станеться наступного дня після того, як сепаратистські лідери Каталонії підписали документ, який назвали декларацією про проголошення незалежності Каталонії від решти Іспанії.

Раніше віце-прем’єр-міністр Іспанії Сорайя Саєнс де Сантамарія заявила, що «проголошенням незалежності» від Іспанії лідер Каталонії Карлес Пучдемон поставив регіон на шлях «найбільшої в історії невизначеності».

На думку аналітиків, ця подія є критичним моментом в десятирічному протистоянні між каталонськими сепаратистами і центральною владою Іспанії.

10 жовтня лідер автономного регіону Іспанії Каталонії Карлес Пучдемон та інші політики підписали декларацію про проголошення незалежності Каталонії від решти Іспанії. При цьому втілення декларації вирішили відкласти до переговорів із Мадридом. Як сказав речник уряду Каталонії, Пучдемон «зупинив чинність декларації і закликав до діалогу».

У Мадриді раніше відкидали навіть думку про діалог із Барселоною, заперечуючи взагалі саму ідею незалежності Каталонії.

1 жовтня у Каталонії всупереч спротиву Мадрида відбувся референдум про незалежність від Іспанії. «За» проголосували понад 90 відсотків учасників референдуму при явці менш ніж 43%, заявила влада регіону