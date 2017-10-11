Суд відпустив під особисте зобов’язання екс-заступницю мера Одеси у справі про пожежу в таборі «Вікторія»

Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання екс-заступниці міського голови Одеси Зінаїді Цвірінько. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Одеської області.

«Прокуратура області у своєму клопотанні орієнтувала суд на визначення запобіжного заходу для вказаної особи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Наразі прокуратурою вирішується питання щодо оскарження вказаного судового рішення до апеляційної інстанції», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, додали в прокуратурі.

3 жовтня прокуратура Одеської області повідомила про підозру колишній заступниці міського голови Одеси Зінаїді Цвірінько за статтею про «службову недбалість», що спричинила загибель дітей.

16 вересня в Одесі загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей, троє з них загинули.

За попередніми висновками, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки. Силовики повідомили про підозру директору дитячого табору Петросу Саркісяну. Суд арештував його на два місяці без права внесення застави. Сторона захисту не змогла оскаржити це рішення. Також була заарештована співробітниця табору Надія Янчик, яка за функціональними обов’язками мала відповідати за пожежну безпеку в закладі. Втім 28 вересня Апеляційний суд Одеської області звільнив її з-під варти на поруки народних депутатів.